中国详解台山核电站情况：CNN报道不属实概念错误

针对美国媒体CNN关于台山核电厂有关报道引起公众关注，中国生态环境部（国家核安全局）相关负责人以回答记者提问的方式详细回应了台山核电站的情况，称目前监测到核电厂1号机组一回路放射性水平增高，但依然在允许稳定运行的范围内，核电厂运行安全是有保障的，并强调这跟放射性泄漏事故是“完全不同的两回事”。

根据生态环境部微信公号消息，负责人表示，台山核电厂建设有两台EPR（欧洲先进压水堆）核电机组，由法国珐玛通公司设计，中法合资建设和运行。其中1号机组2018年12月13日商运，2号机组2019年9月7日商运。目前两台机组均已进入第二燃料循环。自投入商运以来，台山核电合营有限公司两台机组一直保持安全稳定运行，周边环境未见异常。

至于台山核电厂究竟发生了什么情况，负责人说，目前台山核电厂1号机组运行过程中监测到反应堆一回路冷却剂的放射性比活度（即单位体积或重量中所包含的放射性量）上升，但仍然在核电厂运行技术规格书规定的允许稳定运行的范围内，满足技术规范要求，核电厂运行安全是有保障的。

负责人解释说，1号机组一回路放射性水平增高主要与燃料棒破损有关。由于燃料制造、运输、装载等环节不可控因素的影响，核电机组运行过程中出现少量的燃料棒破损难以避免，属于常见现象。据有关数据，世界许多核电厂发生过燃料棒破损并继续运行的案例。

台山核电厂1号机组堆芯共有60000多根燃料棒，目前推算燃料棒包壳破损数量约为5根左右，破损燃料棒占总数比例小于0.01%，远低于设计中假设的燃料组件最大破损比例（0.25%）。



负责人还强调，一回路放射性水平增高与CNN报道中提及的放射性泄漏事故是完全不同的两回事。一回路在反应堆内部，只要作为放射性包容屏障的反应堆冷却剂系统压力边界和安全壳密封性均满足要求，就不存在向环境泄漏放射性的问题，而这两道实体屏障是安全的。目前，台山核电厂周边辐射环境监测结果显示核电厂周边辐射环境水平未见异常，处于本底水平，也表明没有任何泄漏发生。

对于CNN报道中称当局批准提高台山核电厂外辐射检测的可接受限值，负责人澄清此报道不属实。负责人说，国家核安全局没有批准提高可接受限值。当局审查批准的是台山核电厂一回路化学与放射化学技术规范中反应堆冷却剂惰性气体放射性比活度的相关限值，这个限值用于运行管理，与核电厂外辐射检测无关，CNN报道中概念是错误的。

负责人最后表示，将会持续严密监控台山核电厂1号机组一回路放射性水平，加强现场监督和环境监测工作；指导监督营运单位采取严控一回路放射性水平的措施，严格遵守运行技术规格书，确保1号机组运行安全。此外，也将与国际原子能机构和法国核安全监管部门等保持沟通联系。