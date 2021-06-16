魏凤和：涉台等问题是核心利益 捍卫决心坚定不移

中国国务委员兼国防部长魏凤和今天出席亚细安（中国称东盟）防长扩大会视频会议时发言指出，中国重视与各国的安全合作，充分理解尊重各国合理关切，中国的国家利益也必须得到充分尊重和维护。魏凤和强调，在涉台、涉疆、涉港、南中国海等问题上，中方捍卫国家核心利益的决心意志坚定不移。

根据“国防部发布”官方微博消息，魏凤和说，当今世界正经历史上罕见的多重危机，各种不稳定不确定因素上升。各国应坚持命运与共、加强团结合作，坚持公道正义、维护国际法治，坚持开放包容、推动交流互鉴，携手共建人类命运共同体。

他说，中国坚定不移做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国军力的发展是世界和平力量的壮大。中国重视与各国的安全合作，充分理解尊重各国合理关切，中国的国家利益也必须得到充分尊重和维护。在涉台、涉疆、涉港、南海等问题上，中方捍卫国家核心利益的决心意志坚定不移。

魏凤和还说，亚太地区未来发展机遇和挑战并存，各方应坚持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，共同建好用好亚细安防长扩大会机制，打造共建共享的安全格局。中方将积极参与机制内合作，彼此坚定支持，拓展合作领域，为维护地区和平稳定作出更大贡献。

