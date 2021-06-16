海南要求全部小学毕业生8月底前学会游泳

海南教育厅最新要求全省小学毕业生在今年8月底前全部学会游泳，小学四年级至初中三年级在今年11月底前全部学会游泳。

根据海南省教育厅网站消息，海南省教育厅昨天召开相关会议，要求认真反思今年以来发生的学生安全事故给家庭带来的痛心，以扎实的整改行动彰显教育系统对游泳教育工作的用心，全力以赴推进中小学生游泳教育让群众放心。

教育厅党委专职副书记吕治国在会上指出，要高度重视中小学生游泳教育，把普及游泳教育作为一把手工程，做到心中有数、拿在手上、全力推进。要明确目标，小学毕业生在今年8月底前全部学会游泳，小学四年级至初中三年级在今年11月底前全部学会游泳，对于目前游泳池还未覆盖到的13个乡镇，要在今年11月底前建成游泳池并投入使用。

吕治国指出，要迅速行动，把这场游泳教育攻坚战作为教育系统作风建设的重要内容，建成的游泳池要全部用起来，培训要全面开展起来，问题要逐一梳理清楚，措施要逐一明确下来。要压实责任，市县要落实主体责任，统筹安排好本市县的工作任务，压实各中小学、委托具有资质的第三方机构等有关方面的责任，建立台账、倒排工期、挂图作战、挂牌督办。要保证数据精准，经得起随机抽查检验。要严肃纪律，加强对游泳教育培训过程的安全管理情况、游泳培训合格考核情况、游泳教育专项经费使用情况等方面的监管，不能出现任何问题。要加大督办，开展明察暗访，进行拉网式督查，督查情况不仅要通报，还将呈送各市县党委政府。

据悉，海南省政府在2017年就出台了《海南省普及中小学生游泳教育实施方案》，方案提出，海南将利用三年时间普及中小学游泳教育。包括到2018年，基本完成每个乡镇至少拥有一个游泳池的建设任务；50%以上的中小学生学会游泳；将游泳纳入中学生运动会的竞赛项目等。

但受制于场地和师资等问题，不少学校遇到了游泳课开课难的问题。海南省教育厅本月2日召开全省普及中小学生游泳教育工作视频调度会议指出，普及中小学生游泳教育是省委主要领导高度重视并亲自力推的一项民生工程，各市县要站在贯彻落实省委、省政府重大决策部署、打造海南学生特色印记的高度，结合正在开展的党史学习教育和作风整顿建设活动，采取有力措施，把这一民生工程抓紧抓实抓出更大成效。

当时会议还要求，各市县要围绕“实现全省中小学毕业生人人会安全游泳、所有游泳池要在本月15日前全部投入使用”的目标，针对存在的突出问题和薄弱环节，列出任务清单，压实责任、统筹安排、倒排工期，特别是要抓住暑假的有利时机，大规模组织开展游泳教育，掀起游泳教育热潮。