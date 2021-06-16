中储粮拍卖进口玉米 为玉米高价降温

中国国家粮食储备机构中储粮储运有限公司周二宣布，将在6月18日（周五）出售37126吨进口玉米，以补充紧张的供应并为中国国内高企的农作物价格降温。

据路透社报道，本周五将进行的进口玉米竞价销售是中国本月第二次进行此类拍卖。刊登在中储粮网站的公告显示，这批玉米来自乌克兰。

中储粮通知，本次交易时间从6月18日开始，会员参与交易前须预交交易保证金和履约保证金，金额为270元人民币/吨（55.97新元/吨）。

中国是世界第二大玉米消费国，2020年进口了创纪录的1130万吨玉米，而本次拍卖的数量与此相比规模很小。

一位谷物贸易商在通知发布前说：“这主要是对市场的警告，说‘不要炒作农产品’。”

大连商品交易所玉米期货上月创下每吨2887元的历史新高，周二夜盘交易价格下跌0.3%至2684元。

中国农业农村部4月曾预计2020/21销售年度将进口2200万吨玉米，是此前预测的两倍多。

中国农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳4月曾表示，将通过增加超期储存的稻谷、小麦投放，适当扩大玉米及替代品的进口，引导调控需求等多项措施，保障饲料粮供应；预计新季玉米收获上市前市场供应是充足的，价格持续上涨缺乏支撑。

