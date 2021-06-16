中资支持的半数海外燃煤电厂项目搁置

在过去六年里，中国资金支持的海外燃煤电厂项目超过一半被搁置或取消，突显出全球反煤炭投资的力量崛起。

据彭博社报道，根据总部位于北京的智库绿色金融国际研究院周三发表的一篇研究报告，从2014年年中到去年年底宣布的52个有中国融资的项目，25个已经搁置，八个已经取消。该报告称，只有一个项目：位于孟加拉国卡拉帕拉的发电站投入了运营，这是与煤炭项目相关的融资成本和风险激增，而太阳能等清洁能源成本变得更低的一个迹象。

该论文的作者兼绿色金融国际研究院绿色“一带一路”中心主任内多波尔（Christoph Nedopil）表示：“过去几年，放弃中国支持的燃煤电厂的脚步大幅加快。”他补充说，这些变化会加快中国“一带一路”所涉国家的“持续绿色能源转型”；上述项目大部分都位于这些国家。

由于煤炭燃烧是最大碳排放源之一，因此活动人士和全球组织一直在呼吁终止对全球煤炭项目的融资。联合国秘书长古特雷斯已敦促各国停止投资煤炭，七国集团(G7)同意今年停止煤炭项目的国际融资。

根据报告，六年里取消、封存或搁置的这些煤炭项目总价值超过650亿美元（861.64亿新元），去年的金额从2015年的约20亿美元飙升至250亿美元。2020年开工建设的新燃煤发电项目价值不到10亿美元，去年没有宣布任何有中国融资的新电厂。项目取消最多的国家是津巴布韦和俄罗斯。

报告称，推动撤资的因素包括，随着金融机构对高排放资产的气候相关金融风险加深了解，燃煤电厂贷款利差上升。全球新兴的碳定价倡议给这些项目带来了更大的财务风险，而近年来煤炭价格的波动和太阳能成本的快速下降也发挥了作用。

受影响最大的公司包括中国电建，该公司涉及了价值134亿美元的不良项目。中国大唐涉及了总价值100亿美元的项目，中国工商银行涉及了价值近50亿美元的项目。