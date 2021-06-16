中国电竞用户料达4.25亿 加速出海将成必然选择

腾讯企鹅智库、腾讯电竞与《电子竞技》杂志16日联合发布《2021中国电竞运动行业发展报告指出，中国电竞用户增速趋向平缓，2021年预计达到4.25亿，加速出海将成为中国电竞产业的必然选择。

据中新社报道，报告指出，中国电竞用户2021年预计达到4.25亿，用户增长进入平缓阶段。中国已成为全球电竞产业的最大市场，电竞核心观众、电竞赛事营收均位列全球之首。

报告称，2021年，全球电竞观众将增至4.74亿，全球电竞赛事营收规模将达到10.84亿美元（14.37亿新元）。2021年中国将成为核心电竞爱好者最多的区域，人数达到9280万，其次是美国和巴西。

报告指出，国际化是中国电竞行业近五年发展的显著特征，在游戏开发、赛事参与、俱乐部合作、商业赞助等方面，中国电竞与海外持续保持积极地双向输出，中国已从电竞大国迈入电竞强国行列。

在进入国内存量运营阶段的背景下，现有的技术、设备发展水平和游戏、赛事体验上，需要挖掘新的增长点。加速出海将成为中国电竞行业的必然选择。

报告还描绘了中国电竞用户画像：男性与年轻用户占多数，学历偏高（大学本科及以上学历占比约39%），月收入在3001至8000元人民币区间的用户约占42%。

电竞用户中，近三年间女性用户比例从30%增加到39%，性别占比差异减小。25岁以下的年轻用户和45岁以上的年长用户增加，用户覆盖更加全年龄化。四线及以下城市电竞用户逐年增长，下沉市场显示潜力。

