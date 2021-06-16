消息：黑石接近收购SOHO中国

知情人士透露，黑石集团即将达成收购办公开发商SOHO中国的协议，这将是其在中国最大的房地产投资。

据彭博社报道，知情人士说，这家私募股权公司最快可能在本周宣布交易，因为此事属于机密，因此不愿具名。知情人士说，SOHO中国的估值可能达到约30亿美元（39.78亿新元）。根据最后的收盘价，该开发商的市值约为198亿港元（33.83亿新元）。

SOHO中国股票周二在香港暂停交易，以待刊发根据香港收购及合并守则而作出的公告。停牌之前，股价上周飙升48%，是该公司2007年上市以来的最大涨幅。

知情人士说，虽然谈判已进入最后阶段，但仍有可能延宕或破裂。黑石的一位代表拒绝置评，SOHO中国一位代表没有立即回应置评请求。

自2020年初以来，SOHO中国一直被视为 收购目标，因为其缺乏新资产以及中国主要城市写字楼租金的下降，对其利润造成越来越大的压力。这家总部在北京的开发商去年3月说，它正在与海外金融投资者就一项潜在交易进行谈判，这可能导致对该公司的竞购。

彭博当时报导，黑石正在讨论投资SOHO中国，但由于担心融资和﻿疫情的影响，谈判陷入停滞。SOHO中国去年8月表示，之前与投资者就潜在交易所进行的讨论已经终止。

