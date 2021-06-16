李家超：国安法实施近一年成效显著

香港国安法实施近一年之际，香港保安局局长李家超接受新华社专访说，在这部法律的震慑下，“港独”“黑暴”等现象大大减少，香港市民基本恢复了正常生活。他同时认为，对一些外部势力随时准备钻空子搞一些危害国家安全的活动，需特别注意相关动向；对一些人利用多种渠道继续鼓吹“港独”等思想，也要做好“内防”。

李家超在访问中就应对风险挑战、加强执法工作、争取市民支持等问题回答了记者的提问。他说：“法律生效后的第一个早上，我们就成立了警务处国安处，专门处理危害国家安全的罪行。其后，特区国安委根据法律规定，制定了一些执行细节，让警方在处理有关案件时有法可依。”

报道指出，统计显示，香港国安法生效以来，警务处国安处已拘捕109人，其中62人已被起诉，涉及11宗案件。

对于潜逃外地的犯罪分子，李家超说，会终身追究他们的法律责任，即使逃到天涯海角也要拘捕。一旦被捕，他们不但要面对原本应该承担的法律责任，还会因涉嫌潜逃被加控罪行。

在李家超看来，香港国安法产生的正面作用非常显著，香港市民基本上已恢复正常生活。

“‘黑暴’‘港独’以及外部势力明目张胆搞乱香港等违法活动，已经大大减少，市民不用担心因政见不同而被袭击，不用担心交通被非法瘫痪。可以说，香港国安法制止了香港的乱局，让我们有信心安居乐业。”李家超说。

据香港警方统计，2019年、2020年罪案数分别同比增长9.2%、6.8%。而在今年第一季度，罪案数同比下跌约10%。据特区政府统计处发布的数据，香港今年一季度GDP同比增长7.9%，2月至4月失业率回落至6.4%。

李家超说，随着社会治安好转，香港经济正在加速复苏，前景充满希望。他认为，香港国安法堵塞了特区法律体系一些漏洞，使得执法者有法可依。外部势力妄图通过搞乱香港以阻碍国家发展的阴谋无法得逞。

对于一些人士对香港警方滥捕滥控的指控，李家超否认称：“我们拘捕有关人员只是依据其行为是否违法，不会去考虑他的背景、工作等，整个执法工作都是严格依法进行。另一方面，律政司独立负责起诉工作，不受其他方面的干预，也是依据证据起诉。”

他说：“他们是故意歪曲事实，企图诱导市民对警方产生误解。”

李家超也说，让更多市民理解、支持香港国安法是一项非常关键的工作。“从香港国安法颁布之日起，我们就开始了一系列介绍、解释工作，包括到立法会接受询问、接受媒体采访、在网上组织研讨会、与部分商会及外国驻港领事馆会谈等。”

李家超说，随着涉嫌违反香港国安法的案件陆续进入审讯阶段，特区政府会结合具体案件的判决结果，进一步让市民明白这部法律是针对什么样的罪行、对于保障合法权利及自由有什么措施等。