中国统计局：大学生就业难与企业招工难并存

中国国家统计局新闻发言人付凌晖周三表示，随着经济的稳定恢复，中国就业形势总体上是改善的。但同时也要看来就业仍然有压力，同时在结构上大学生就业难与企业招工难并存。

据路透社报道，他在国新办举行的新闻发布会上说，下阶段还是要保持对经济恢复必要的支持，促进就业岗位的增加。同时，要落实好就业优先政策，支持重点群体就业的扩大，推动就业形势总体稳定。

付凌晖说：“今年城镇新增劳动力大概有1400多万，其中大学毕业生达到909万，总量压力还是存在的。“付凌晖说，同时在结构方面，大学生就业难和企业招工难是并存的。此外，部分接触型的服务业恢复还比较慢，可能对就业也带来了一些不利的影响。

但他提到，中国就业形势总体上是改善的，从主要数据来看，全国城镇调查失业率5月份是5%，比上月下降0.1个百分点；就业主体人群的失业率，25至59岁的调查失业率是4.4%，比上月下降了0.2个百分点，总体就业形势在改善。

就业的改善主要原因包括：经济恢复，用工需求在增加；服务业加快恢复，5月全国服务业生产指数两年平均增长6.6%，比4月加快了0.4个百分点。服务业的就业容量是比较大的，这有利于就业的增加。

此外，受益于就业优先政策，政府出台一系列援企稳岗的政策持续发力，特别是创业带动就业、支持灵活就业等这样一些政策，对稳定就业都发挥了重要作用。