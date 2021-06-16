李克强：会调控玉米价格 防止过度下跌

中国国务院总理李克强向农民承诺，政府将采取行动防止本地玉米价格过度下跌，以保护种植者的收入，确保他们能够应对化肥价格和土地租金的不断上升。

据彭博社报道，李克强对中国玉米主产区之一吉林省的玉米种植者表示：“国家会调控，不让粮价跌到农民不能种或不想种了。”李克强表示，对于农民反映的农资涨、玉米价格从高位下跌的问题，政府会高度重视。

作为世界第二大玉米生产国和消费国，中国正试图取得平衡，一方面要阻止价格过度上涨，以免加剧食品通胀，另一方面要防止价格过度下跌，以免损害农民收入，使得他们不愿种植玉米。

随着生猪存栏量增加带来的需求超出供应，耗尽了国家储备，中国玉米价格1月份攀升至历史新高。1月份创纪录的价格引发土地租金大幅上涨，尤其是东北玉米主产区，但价格现已回落近10%，如果继续下跌，可能就会开始损害农民的收入，降低他们的种植积极性。

另一方面，中国的玉米进口量已连续两年创纪录，以补充库存并确保国内市场需求得到充分满足。中国储备粮管理集团有限公司现在每周都会向本地加工企业出售少量玉米。

李克强敦促各部委采取措施，找到一个高低合理的方式，让农民种植玉米可以赚钱。

黑龙江的玉米种植户刘晨（音译自Liu Chen）上个月表示，土地租金上涨了大约一半，而化肥价格上涨了20%左右，推高了他预计10月将收获的玉米的成本。中国农户今年扩大了玉米种植面积，产量可能比上年增加4%多一点，达到创纪录的2.72亿吨。

另外，中国国家发改委已经警告，由于大体重生猪集中出栏、进口冻猪肉增加及季节性需求偏弱等因素叠加影响，生猪价格持续下降。国家发改委敦促养殖场将生猪产能保持在“合理”水平，价格的进一步下跌可能会促使政府开展储备调节。猪肉批发价格已经跌至 2019年7月以来的最低水平。