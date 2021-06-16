下午察：解放军28架次军机绕台为哪般？

在七国峰会首次在联合公报强调维护台海和平稳定的重要性后，中国大陆解放军派出28架次军机进入台湾防空识别区，创下公开记录以来的最大规模纪录。

在美国主导下，除七国峰会外，美欧峰会、美日领导人峰会、美韩领导人峰会的联合声明也都提及台海和平与安全重要性，台湾问题国际化的趋势越来越明显。此外，北约峰会公报更是史无前例将中国视为“系统性挑战”。

在这背景下，有分析认为，北京须对这四面涌来的外部压力做出回应，解放军军机绕台既为安抚内部武统情绪，也向美台发出警告，展示北京在主权问题上绝不示弱的姿态。

中美隔空喊话

针对台海局势最新波澜，美国主管东亚及太平洋事务的助理国务卿人选康达（Daniel Kritenbrink）周二（15日）表明：对台湾的承诺坚若磐石，会维持台湾海峡和区域内的和平与稳定，以及全面拓展对台关系。中国大陆国台办则警告，绝不容忍外部势力肆意插手干预台湾问题，并称有必要“对这些勾连行径作出强有力的回应”。

中美国防部也隔空喊话。美国五角大楼指中国大陆在台湾周边增加的军事活动，“破坏区域稳定和增加误判的风险”。中国国务委员兼国防部长魏凤和今天出席亚细安防长扩大会视频会议时强调，在涉台、涉疆、涉港、南中国海等问题上，中方捍卫国家核心利益的决心意志坚定不移。

根据台湾国防部发布的“西南空情动态”，大陆解放军是在沉寂九天后，于前天（14日）出动一架次运-8反潜机，昨天一天突然爆增至28架次，比今年4月12日共25架还多三架次，不仅创下公开资料史上最高纪录，其中还有多架军机穿过巴士海峡，从台湾西南防空识别区绕飞至东南海空域。

北京须回应外部压力

台湾前国防部长杨念祖分析称，七国峰会的联合公报挺台，北京面对一波波的外部压力必须有所回应。他说，解放军战机大规模出动对台施压，向外释出北京不可能在主权议题让步的信息。

美国有线电视新闻网（CNN）则引述兰德公司国际防务问题专家何天睦（Timothy Heath）称，北京此举是针对本月6日一架载着美国参议员的军用运输机降落台北。他说，解放军派出28架次军机进入台湾防空识别区是要向内部展示，北京将以军力回击极具挑衅意味的美台军事合作。

与此同时，美国海军前天（14日）证实，航空母舰“里根号”（USS Ronald Reagan）战斗群已进入南中国海，是今年首次在南中国海执行海上安全任务，包括定翼和旋翼机飞行任务、海上打击演习，以及地面与空中单位的协同战术训练。

美国太平洋舰队在面簿发布照片，包括F/A18F超级大黄蜂战机在内的多架战机，先后在里根号甲板上进行升降训练。

针对进入南中国海的美国航母战斗群？

美国航母群此次是经巴士海峡进入南中国海，解放军派出战斗机、轰炸机、慢速机等大规模多机组机队等“扰台”，也被视为针对美国航母战斗群。

美国航空母舰“里根号”于2018年11月21日访问香港。（路透社档案照）

路透社引述熟悉台湾安保规划的高级官员说，“这是对美军发出的一次战略威吓。要提醒美军，他们（中国解放军）具备什么样的能力，要美军自我约束。”

台湾国防部官网显示，解放军的28架次军机包括：一架运-8反潜机、四架轰-6机、一架运-8远干机、两架空警-500、14架歼-16、六架歼-11。

自由亚洲电台引述台湾军事专家陈国铭分析解放军机的战术称：“这是完整的战争桥段，就是在模拟打航舰。”

陈国铭说，解放军先出动电子干扰机、运-8干扰机先去干扰，然后空警500指挥歼-16搭载反舰飞弹去反制美国航舰。“这是前苏联标准战术，2020年的中国空军套用1990年代前苏联海军航空作法，他们现在军费够了，有能力做到这点，特别要注意歼-16，是负责对海打击。”

解放军军机飞入台东南海空域引关注

跟以往不同的是，有多架解放军军机从台湾西南防空识别区穿过南端的巴士海峡，再飞到台湾东南海空域，这个飞行路径引起军事专家关注。

昨天（15日）进入台湾西南防空识别区和东南海空域的中国大陆解放军运8反潜机同型机。（台湾国防部网站）

台湾清大荣誉教授、空军退役中将张延廷分析称，解放军作战机种逼近台湾东部外围空域，等于剑指台东志航基地、花莲佳山基地、绿岛及兰屿等要地。

张延廷认为，解放军派28架次军机，已是高强度“多机种、多架次、多空层”演练，不仅是回应七国峰会等国际组织关切台海局势，以及作为频指控台湾“以疫谋独”的具体政治表态，除对内宣传效果外，更有其针对台湾东部基地的军事考量。

路透社引述的不具名消息人士也说，解放军开始在台湾东部防空识别区施压，“在一定程度上是针对东部的部署”，台湾要特别留意。

台国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云分析，解放军军机的航迹为封锁巴士海峡的战术路径，机组编成则为对舰打击的任务机种，可说是针对近期南中国海的多国海军军演，同时反制国际主张“自由航行”的诉求。

英国智库国际战略研究所中国事务专家温玫雅（Meia Nouwens）判断，大陆解放军军机采有别于过往的不同飞行路径，其目的在于“测试新技术，也可能是趁机发出某种政治信号。”

民进党立委罗致政认为，解放军欲藉由行动展现其军事力量可投射至台湾东部外围海空域，强调台湾在其势力范围内。

解放军东部战区近期频繁演习

在台海局势逐步升温之际，被称为大陆攻台主力的解放军东部战区近期频繁演习。中国央视军事新闻5月11日报道，东部战区第72集团军某旅多兵种联合演练渡海登陆。6月3日，解放军东部战区第71集团军“临汾旅”展开炮弹发射演练。

6月7日，解放军东部战区官方微博视频画面显示，第72集团军组织部队在东南沿海展开装载航渡演练。由于视频是在美国参议员搭乘军用运输机飞抵台湾隔天发布，因此有西方媒体认为，北京此举意在警告美台。

解放军军机绕台已成常态，28架次估计不会是上限，台湾势必得承受越来越大的防卫压力，美国军用机是否再次降落台湾也说不准。

当中美较劲持续升级时，台海擦枪走火的几率也相应升高。无论军机怎么飞来飞去，美国支持一中政策始终是稳定台海局势的重要砝码。