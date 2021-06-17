智库：双边紧张关系 中国对欧投资创10年新低

研究机构的报告显示，去年中国对欧洲的投资创下10年来新低，而由于双边紧张局势不断加剧，投资下滑的趋势可能在今年延续下去。

据美国之音报道，咨询公司荣鼎集团（Rhodium Group）和德国智库墨卡托中国研究中心的联合报告周三指出，中国对英国和欧盟27国的外国直接投资（FDI）从2019年117亿欧元（187.43亿新元）下降到65亿欧元，降幅达到45%。

报告认为，投资下降的主要原因是中资在欧洲受到更严格的审查。疫情危机促使欧盟发布指导方针，加强审查针对欧洲关键资产的外国直接投资。去年，包括意大利、法国、波兰和匈牙利在内的14个欧盟成员国更新了他们的外国直接投资筛选机制。

报告写道：“疫情的持续干扰，中国资本外流的高壁垒，以及欧洲对外资监管壁垒的提高，都导致了中国投资水平较低。欧盟与中国关系的恶化将为中国投资者的未来发展带来更多的阻力。”

从数据上看，德国仍然是中国资本最大的接收国，占总投资的30%；波兰上升到第二位，得到8.15亿欧元的中国投资；中国对英国投资下降最大，同比下滑77%，但总额仍排在第三位。

尽管面临更严格的审查，中国国有企业的投资占据了更高的份额，占中国对欧洲外国直接投资总额的18%，高于2019年的11%。中国私营部门的投资下降近50%。

中国的投资更均匀地分布在不同领域。去年，中小型交易占主导地位，基础设施、信息和通信技术及电子行业仍是主要最热门的目标，吸引了51%的投资。

报告认为，疫情并没有引发中国投资者冲向受疫情冲击的不良外国资产。相反，中国的全球海外并购活动降至13年来的最低点，仅达250亿欧元，较2019年下降45%。

报告预计，今年中国在欧洲投资的阻力将继续增加。今年第一季度，中国对欧洲的外国直接投资活动继续下降，而且在其他地方也保持疲软，即使全球并购活动已经恢复，并飙升至1.08万亿欧元的10年高点。

德国墨卡托中国研究中心分析师奇米特斯(Francois Chimits)认为，目前西方对中资的警惕到达前所未有的高度，特别考虑到欧盟正赋予其反垄断机构新的权力，

奇米特斯告诉记者：“信息很清楚，欧盟正在建立力量，以便更坚定地在国内执行公平竞争的环境。”