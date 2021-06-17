拜登政府寻求中国批准波音737MAX复飞

美国官员说，拜登政府正在与中国进行接触，寻求中方批准波音737MAX飞机复飞。尽管其他司法管辖区在737MAX飞机出现坠机事件后重新批准了该型飞机的飞行，但它在中国仍然是禁飞的。

据美国之音报道，美国商务部长雷蒙多周二受访时做出上述表示。她说：“我们绝对正在做这件事，中国是一个巨大的市场，我们必须确保美国公司能够在那里做生意和向那里出口。”

雷蒙多表示，她与波音公司的首席执行官卡尔霍恩(Dave Calhoun)也就此谈过。

波音737MAX飞机两年多前发生了两起致命的坠机事故，但它已经在美洲和欧洲大部分地区恢复了服务。作为首个禁飞Max的国家，中国尚未解除对该飞机的飞行禁令。中国的航空公司上一次订购这种单通道飞机还是在奥巴马时代。

中国外交部发言人赵立坚周三在例行记者会上也证实，中方有关部门正在推进相关的工作。

他说：“据了解，中国民航主管部门一直就有关问题同美国联邦航空局和有关美国企业保持沟通，目前正在积极有序推进相关工作。”

不过他提到了中国民航主管部门允许Max飞机恢复飞行需要满足的三个条件，即飞机的设计更改必须获得适航批准；其次驾驶员必须重新得到充分有效的训练；第三，两起事故的调查结论必须是明确的，而且改进措施是有效的。

最近，美中两国的高级经贸官员进行了接触。美国贸易代表戴琪上个月与中国负责贸易问题的副总理刘鹤通了话，开启了自拜登总统上任以来美中高层经贸官员之间的首次通话。财政部长耶伦也与刘鹤进行了视讯会议。

雷蒙多本月早些时候与中国商务部长王文涛也通了话。但美中双方还没有恢复正式的贸易谈判。