美国总统拜登 (Joe Biden) 表示,自己和中国国家主席习近平彼此很了解,但不是老朋友。

据路透社报道,拜登在日内瓦谈及中国问题时说,中国正努力将自己塑造成一个对疫情负责的国家,但他对北京是否真的想努力了解冠病起源表示质疑。

被问及是否会以“老朋友对老朋友”(old friend to old friend)的方式给习近平打电话,寻求中国同意世卫的溯源调查时,拜登回答说:“让我们把事情说清楚。 我们彼此很了解,我们不是老朋友。只是纯粹的工作关系(It’s just pure business)。”

他说,美国将动员其他国家努力建立一种实际的机制,以便及早发现下一次大流行,并促进快速反应。