消息：中国将出台严厉新规 整顿教育培训

四名消息人士透露，中国计划于本月公布比预期更严格的新规定，整顿规模达1200亿美元（1601.40亿新元）的民间教育培训行业，包括对广告设限，以及试行禁止假日期间补习。

据路透社报道，其中两名了解相关计划的人士说，新规旨在减轻学童的压力，并通过降低家庭生活成本来提高出生率，最早可能于下周公布并在下个月生效。

消息人士说，新规将在北京、上海和其它几个大城市试行禁止寒暑假期间的线上和线下补习。这比路透上月最先报导的计划措施要更加严厉。

一位接近起草新规监管官员的消息人士透露：“新规定将比预期更加严格，该行业应当做最坏的打算。”

两名知情人士透露，将试行的新规可能会使课后补习类公司的年收入减少多达70%至80%。

中国教育部和其他有关部门正在起草的改革方案针对的是从幼儿园到初中的基础教育学生的教培市场，这一行业近年来发展迅速，竞争白热化。

根据中国教育学会的最新数据，2016年，中国超过75%的基础教育学生参加了课外辅导班，坊间证据显示，这一比例有所上升。

其中三位消息人士说，计划中的行业整顿是由高层所推动的。“虽然新规只是试行，但如果其他地区没有为了政治正确而跟进、甚至推出更严厉的规定，可能会令人感到意外。”

其中两名消息人士说，这些试行的地区将限制工作日的辅导课，目前这些辅导课会进行到晚上8至9点。监管机构也将禁止在线上和线下对课外辅导“过度”打广告，尤其是在主流媒体和公共区域，他们并称辅导费也将受到严格控制。

由于未获准接受媒体采访，所有四位消息人士要求匿名。

