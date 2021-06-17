“猪坚强”离世 曾在汶川地震中被埋36天

中国四川龙门山镇团山村的一头母猪离世。被称为“猪坚强”的它，在2008年汶川特大地震中靠吃木炭和水顽强维持生命36天后得救。

据中新社报道，“猪坚强”6月16日因年老衰竭离世。“猪坚强”所生活的建川博物馆聚落17日在其官方微博公布了这一消息。

“猪坚强”原是四川省成都彭州市龙门山镇团山村村民万兴明家养的一头母猪。2008年汶川特大地震后，“猪坚强”被埋废墟下，靠吃木炭和水顽强维持生命36天后得救。被埋期间，其体重从原来的150公斤减到仅50公斤。

成都市大邑县安仁镇建川博物馆馆长樊建川2008年6月，用1.38万元人民币（2871.7新元）将“猪坚强”从原主人手中买下来。之后它被收养在建川博物馆“5·12”汶川大地震博物馆内。

博物馆为“猪坚强”安排了专职饲养员，以及“一室一厅”套间。套间里面是生活区，外面是客厅。“猪坚强”大部分时间就躺在客厅里，每天还会定时外出散步，和游客近距离接触。

“猪坚强”前后有几任专职饲养员照顾，现任饲养员龚国成陪伴它走完了剩下的日子。

龚国成接受中新社记者采访时表示，“猪坚强”能走路的时候，自己每天都要带着它在博物馆里散步，捡拾树林中的果子给它吃。最近这一个星期，“猪坚强”食量越来越小；离世前一两天，它已完全没有进食。龚国成说，16日晚7时30分自己看望“猪坚强”时，它呼吸比较急促。10时50分再次看望时，“猪坚强”已经安详离世。