中国财政收入稳增 支出较慢

中国经济保持在较高景气区间带来税收增长，支撑2021年财政收入持续恢复，前五个月全国一般公共预算收入已经完成全年收入总额的接近一半；与此同时支出相对较慢，仅完成全年预算支出总额的37%。

据路透社报道，年初预算报告确定的全年赤字规模为3.57万亿元（人民币，下同，7426.31亿新元），但前五个月累计，一般公共预算收支相减还剩下2901亿元的盈余。

中国财政部周四公布，1至5月全国一般公共预算收入9万6454亿元人民币，同比增长24.2%；支出9万3553亿元，增长3.6%。

记者根据历史数据计算，5月单月全国一般公共预算收入1万8446亿元，支出17157亿元，同比分别增长18.7%和2.8%。上月分别为29.4%和-3.4%。

中国财政部2021年预算报告中，全年全国一般公共预算收入为19万7650亿元，支出25万120亿元。也即是说前五个月收入已经完成48.8%，支出完成进度为37.4%，低于序时进度。

支出主要集中在教育、社会保障和就业、债务付息支出等方面，1月至5月同比分别增长12.1%、6.6%和17.7%。和基建相关的交通运输、农林水支出分别下降9.5%和14.1%，节能环保支出亦下降6.1%。

税收方面，前五个月全国税收收入8万3831亿元，同比增长25.5%；非税收入1万2623亿元，同比增长16.2%。

记者计算得出，5月单月税收收入同比增长19.3%，其中增值税、消费税、企业所得税和个人所得税分别增19.9%、29.8%、12.4%和41.7%。

中国财政部并公布，1至5月国有土地使用权出让收入2万6123亿元，同比增长23.9%；相关支出2万4759亿元，同比增长17%。