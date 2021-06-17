港府官员：严厉打击以新闻工作为保护伞危害国安

香港保安局局长李家超称，当地警方展开拘捕《苹果日报》出版和网上业务公司董事和负责人的行动，与一般新闻工作无关，而只是针对有人利用新闻工作做工具及保护伞作掩护。

据香港01报道，李家超今天（17日）在记者会上指《苹果日报》有数十篇呼吁外国制裁及对中国及香港采取敌对行动的文章，并在网上报道，危害国家安全。

李家超称，警方拘捕的五人涉及三家《苹果日报》出版和网上业务公司的董事和负责人，在营运方面担任重要角色，警方在搜证期间将带走证物，并会冻结与罪行相关财产，资产总值约1800万港元（309万新元）。

他强调，警方将积极调查案件，不论在集团内外，若有人涉及参与教唆或资助相关罪行，警方必定追究到底。李家超也说，冻结犯罪分子财产是国际公认做法，而黑钱有别于普通市民的财产，并呼吁市民切勿与犯罪分子同流合污，以免后悔莫及。

李家超被问到涉案的40篇文章，是不是引述式报道或是社评。李家超回应时说，调查仍在积极进行中，会跟律政司讨论有关证据，目前不会披露，但强调有证据显示，被捕者有串谋勾结外国势力的计划。

香港媒体早前报道，香港警务处国家安全处今早逮捕壹传媒集团行政总裁张剑虹等五名壹传媒和《苹果日报》高层，并搜查《苹果日报》大楼。

壹传媒工会今天发表声明，指警方以涉嫌违反《香港国安法》拘捕五名公司董事，并到苹果日报大楼搜证，充分反映警方在《香港国安法》下的权力膨胀。

声明称，警方只需单方面声称以往发表的报道有观点违法，即可将编采人员视为罪犯、将新闻工作视为犯罪行为、将新闻室当作犯罪现场，是借国安法之名对新闻自由的严重侵犯。

工会还批评警方此次做法妨碍记者采访及影响公众知情权，促警方尽快完成搜查离开大楼，勿再干扰报馆运作。工会表示，目前情况虽然恶劣，但所有同事仍会继续报道，尽力维持报纸如常出版。