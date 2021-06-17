美防长：中国在南中国海违法

美国国防部长奥斯汀15日出席亚细安防长扩大会议视讯会议时明确指出，中国在南中国海的一些行为违法。当时在场的与会者包括中国国防部长魏凤和。

据美国之音报道，五角大楼在一份声明中说，奥斯汀通过视频与亚细安各成员国以及亚细安对话伙伴国的国防部长们会面，并阐述了拜登政府对印太地区的愿景，强调了盟友与伙伴应对安全挑战的重要性。声明说，他还突出提到了中国在南中国海的违法行为，并敦促缅甸军方改变路线。

亚细安防长扩大会议的非亚细安成员国包括澳大利亚、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯、美国和中国。

这是拜登政府今年1月上台后美国和中国国防部长首次出现在同一个公开会议上。

菲律宾国防部在会后发表的一份声明中说，一些扩大会议参与国的国防部长在会上表达了对中国海警法应用在南中国海的忧虑，并强调了航行自由和早日完成南中国海行为准则的重要性。

中国2月1日生效的海警法授权中国海警可以在自称拥有主权的海域内对外国船只动用致命性武力。这项海警法曾引起日本和美国政府的强烈批评和担忧。

在本次亚细安防长扩大会议结束后，日本防卫省在一份声明中说，防卫大臣岸信夫在会上强调中国的海警法绝不能用来损害其他有关国家的合法利益。

中国国防部发布了防长魏凤和6月16日出席本次亚细安防长扩大会议的消息。这份新闻稿写道，魏凤和在会上表示，中国坚定不移做世界和平的建设者和国际秩序的维护者，但中国的国家利益必须得到充分尊重和维护。他说，“在涉台、涉疆、涉港、南海等问题上，中方捍卫国家核心利益的决心意志坚定不移。”