林郑：香港具备充足条件加入RCEP

香港特首林郑月娥17日表示，香港具备充足条件加入RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）。

据香港中通社报道，“2021中总世界华商高峰论坛”当日透过线上线下同步举行，林郑月娥出席香港会场论坛致辞时表示：在区域层面，香港加入RCEP能为地区经济带来多重效益。我们正积极与RCEP成员经济体紧密联系，以争取尽早就香港加入协定展开磋商。”

林郑月娥说，香港一直奉行自由开放的贸易政策，保持与RCEP一致理念。香港与15个RCEP成员经济体的密切贸易和投资关系正体现香港对自由开放贸易的支持，香港亦与RCEP中13个成员经济体签署了高质量、高质素的自贸协定，具备充足条件加入RCEP，进一步深化香港与区内成员经济体之间的经贸连系。

她还表示，香港未来的经济发展必须要融入中国发展大局，开拓国内国际双循环所带来的机遇。粤港澳大湾区建设正是香港在双循环发展中的最佳切入点。

林郑月娥说，香港要用好国家对香港国际金融中心、航运中心、商贸中心及亚太区国际法律及解决争议服务中心四个传统中心的支持，也必须掌握好国家支持香港提升国际航空枢纽地位、建设国际创新中心、发展区域知识产权贸易中心及发展中外文化艺术交流中心四个新兴中心带来的机遇。

