内蒙古公安厅原副厅长被双开 通报指其既想当官又想发财

经内蒙古自治区党委批准，内蒙古自治区纪委监委针对内蒙古自治区公安厅原党委副书记、副厅长王来明严重违纪违法问题处以开除党籍和公职处分。通报指出，王来明既想当官又想发财，违规投资经商，以他人名义违规拥有非上市公司股份，利用民间借贷活动获取高额利息，在利益诱惑面前丧失底线。

根据中央纪委国家监委网站消息，通报指，王来明作为政法系统领导干部，知纪违纪，执法犯法，丧失理想信念，背离初心使命，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神和廉洁从政原则，收受明显超出正常礼尚往来的财物；组织观念淡薄，不如实报告个人有关事项，在干部职工的录用、职务晋升等工作中为他人谋取利益。

通报提到，王来明既想当官又想发财，违规投资经商，以他人名义违规拥有非上市公司股份，利用民间借贷活动获取高额利息；滥用职权，为自己及家属谋利，违规干预执法活动；违反国家法律法规规定，逃避外汇监管；在利益诱惑面前丧失底线，利用职务上的便利为他人谋取利益并非法收受他人财物。

通报称，王来明严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，构成严重违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经内蒙古自治区纪委常委会会议研究并报内蒙古自治区党委批准，决定给予王来明开除党籍处分；由自治区监委给予其开除公职处分；终止其自治区第十次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

