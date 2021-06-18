美国联邦通信委员会提议禁售中国监控摄像头等产品

美国监管机构加大向据称存在安全风险的科技供应商施压，提议禁售华为技术有限公司及其他四家中国电子企业的产品，其中包括学校普遍使用但在新疆用于镇压的监控摄像头。

据彭博社报道，联邦通信委员会周四以4-0的表决结果通过该项命令，成为目标的杭州海康威视数字技术股份有限公司和浙江大华技术股份有限公司所产摄像头在美国学校和地方政府设施中很常见。命令还禁用电信设备巨头中兴通讯 和对讲机制造商海能达通信股份有限公司。

该命令将禁止在美国销售这些公司被指定的通信和监控设备。今天的行动为审查期拉开了帷幕，之后将就此最终表决。

“我们正在采取直接行动将不受信任的设备和供应商排除在通信网络之外，” 联邦通信委员会代理主席Jessica Rosenworcel说。

联邦通信委员会在提议中表示，它还可能撤销先前对这些公司设备的授权。此举可能迫使学校及其他美国客户替换自己的摄像头系统。

这一举动代表联邦通信委员会“就华为警告多年”后又迈出了一步，美国企业研究院常驻学者、研究重点包括美国与亚洲经济关系的Derek Scissors说，“最近买了中国通信设备想着要用很多年、但现在不得不换的人，本来是应该了解得更清楚些的。”

在命令草案中，联邦通信委员会没有说明何时需移除受影响的设备，并就“适当和合理的过渡期”征求意见。

该命令称，“这可能包括为不合规设备的过渡期”。

联邦通信委员会、国会和白宫一直在推动确保华为和中兴的设备不在美国网络中使用，理由是遭到这些公司否认的网络间谍活动风险。2018年，国会表决禁止联邦机构从现在被联邦通信委员会点名的这五家公司购买设备。去年，联邦通信委员会又将这些公司列入了产品被视为国家安全威胁的供应商名单。

身为民主党人的Rosenworcel在投票前发表声明说：“联邦通信委员会必须在其合法权限范围内尽其所能应对国家安全威胁。” 最终表决前命令有可能进行修订。目前没有设定最终表决的日期。

在美国销售手机的华为在一份声明中表示，联邦通信委员会提议的措施“系被误导且具有不必要的惩罚性”。

海康威视在一封电子邮件中表示，对它的威胁认定毫无根据，且“强烈反对”联邦通信委员会之举。大华股份表示，它“不对也从来没有对美国国家安全构成任何类型的威胁”。该公司称联邦通信委员会的动作“毫无根据”。

海能达表示，其产品“不会对任何国家的国家安全构成任何威胁”，并称联邦通信委员会之举与美国政府评估及减轻风险的标准做法不一致。

包括海康威视和大华股份在内的8家中国企业被前特朗普政府列入在新疆参与镇压少数民族的黑名单。中国一再否认任何侵犯维吾尔族民众人权的指控。

尽管如此，监控研究组织IPVM的政府业务主管Conor Healy称，这两家公司仍然是美国监控设备的领先供应商。

安防行业协会政府关系高级主管Jake Parker说，海康威视和大华股份约占美国监控摄像头销售的五分之一，均跻身供应商前十强。

Parker表示，联邦通信委员会以与技术细节或申请程序错误无关的理由拒绝授权之举“史无前例”。

消费者技术协会在提交的一份文件中对联邦通信委员会官员表示，该提议“可能具有破坏性，并给制造商带来沉重负担，范围远远超出少数几家覆盖的实体”。