郭台铭公开求见蔡英文以求取她同意或拒绝采购BNT

台湾首富郭台铭寻求采购与捐献BioNTech（BNT）疫苗的计划，至今依然受阻。继昨天凌晨深夜发声后，他今早又在面簿上发文，提出八点意见，包括希望与蔡英文会面，以求取其同意或拒绝采购疫苗。

郭台铭强调自己在采购BNT疫苗一事上绝无任何政治和商业企图。他还称，自己“为苍生请命”，希望会见“疫苗政策的决策者”蔡英文，当面报告求取同意或拒绝，“没有您的明确裁示、疫苗的采购永远不能真正的开始。”

郭台铭的这篇贴文以“向蔡总统报告”为题，他首先写道，在台湾疫苗短缺的关键时刻，对于蔡英文向媒体表示要开绿灯协助永龄基金会取得疫苗，他“感到又有了希望”。

郭台铭说，从5月23日起，他就经由各种方式，希望购买疫苗捐赠与政府，在6月1日送件后，迟迟未获得主管机关正式回复，又于6月10日行文给卫福部长陈时中，得以在6月13日和主管机关开会，当天晚间陈时中又来电表达会协助本案。但端午连假结束后，又有消息传来民进党不同派系间有不同的意见，“各种看不见的力量开始对本案产生技术性的拖延”。

郭台铭写道，他“每日忧虑，夜不成眠”，在17日凌晨发表三点声明后，受到包括来自蔡英文及许多民意代表发言认同，可惜的是关键问题无法突破，在原地绕圈圈。

郭台铭因而提出建议，政府公开表示接受永龄基金会的捐赠，让这个捐赠的购买可以拥有代表政府的采购权，“开大门走大路”，为国际洽商营造有利的条件。

他也建议，政府同意他提出的捐赠合约，进入实质细节的讨论，也同意采购德国BNT（上海复星制药代理）的合约架构图，并给予进口许可相关法律文件。

郭台铭还建议，政府先明确表达立场，再让愿意捐赠方去洽谈疫苗供货的数量及时间。

郭台铭指出，对政府来说，这是新增一个可能的管道，并不排挤原有的疫苗采购，就算永龄最后没有成功，对政府也没有任何损失，希望蔡英文能接受建言。

郭台铭最后强调，自己在采购BNT疫苗一事上绝无任何政治和商业企图，希望能与蔡英文会面，以求取其同意或拒绝。他说，自己“为苍生请命”，相信蔡英文才是疫苗政策的决策者，希望能当面报告，才不会让台湾误以为永龄基金会已经取得政府的真正承诺，“没有您的明确裁示、疫苗的采购永远不能真正的开始。”

有台湾网民帖文下方留言：“谢谢郭董以苍生为念，不过你的此举可能威胁到民进党执政的地位，个人悲观看待捐疫苗这件事。”

有网民赞同郭台铭的做法：“这样就对了，丢球给他们，看他们怎么接。”另有网民说：“但听到上海复兴代理就惊惊（怕怕）。”

郭台铭申请采购500万剂BNT疫苗带入台，却遇到行政程序卡关的情况。在郭台铭17日发表声明后，蔡英文通过面簿感谢郭台铭在进口冠病疫苗方面提供协助。