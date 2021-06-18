英美间飞机补贴争端休战 将专注应对中国航空崛起

英国和美国周四就解决空客-波音补贴争端达成协议，并将专注于解决中国的补贴问题，此前美国和欧盟也宣布相关关税战休战五年。

据路透社报道，上述两项协议为这场在世界贸易组织(WTO)框架下长达17年的争端画上句号，并建立反对“非市场”投资统一战线，矛头直指中国新兴航空航天产业。

这场争端引发了一场长达数月的跨大西洋关税大战，给苏格兰威士忌等行业造成打击，直到今年，为推进磋商，英美宣布暂停征收相关关税。

根据最新协议，英美两国将暂停互征收相关关税五年，同时两国政府还承诺将按照市场条件提供资金，这消除了跨大西洋紧张局势的一个长期根源。

英国国际贸易大臣特拉斯(Liz Truss)在推特上表示，“这将支持英国各地的就业，对苏格兰威士忌和包括航空航天在内的其他出口产品来说是个好消息，它们将不再面临惩罚性关税。”

就在两天前，美国和欧盟同意就飞机补贴争端达成休战协议。双方还举行了一场为期一周的峰会，旨在应对中国不断增强的影响力。

美国贸易代表戴琪称这是“一个我们可以借鉴的模式，以确保公平竞争，应对来自中国和其他非市场经济体的共同挑战”。

与此同时，英国正非常积极争取与美国达成自由贸易协议，在2020年退出欧盟后，英国正在世界各地寻求建立新的关系。