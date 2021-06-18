消息：拜登新行政令或致中国APP被禁用

消息人士透露，美国总统拜登本月9日签署旨在保护美国人敏感数据的新行政令，可能促使一些中国手机应用程序为了能继续留在美国市场，而采取更严格措施，来保护私人信息。

据路透社今天（18日）报道，消息人士称，美国商务部可能发出传票，以收集部分智能手机、平板电脑和桌上型电脑软件应用的信息；商务部之后有可能会就这些应用程序在美国的使用条件进行谈判，或者禁止这些应用程序。

拜登6月9日的行政令取代了前总统特朗普2020年针对微信和TikTok颁布的禁令。美国法院停止这些禁令生效。

消息人士说，美国官员认同特朗普在TikTok禁令中提到的多个关切课题，特别是担心中国可能追踪美国政府雇员的位置，建立个人信息档案以进行勒索，并进行企业间谍活动。

路透社认为，与特朗普时期的禁令相比，新行政令最终可能会涵盖更多应用程序。

消息人士称，美国官员已经开始与盟友讨论采取类似措施，希望伙伴国家能够在哪些应用程序该禁用达成一致。

消息人士也透露，特朗普政府最后几个月将目标放在微信、TikTok与另外八个应用程序，而这些应用程序都符合受拜登团队审查的条件。

熟悉此事的人士称，特朗普点名的一些应用程序在数据保护方面存在严重问题；至于其他应用程序，则不清楚为何会对国家安全构成高度风险。

消息人士也说，拜登的新行政令将适用于在银行和电信业使用的商业应用程序，以及消费者使用的应用程序。

