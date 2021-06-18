苹果如常印报纸 有市民到报摊买100份

香港《苹果日报》在五名报社高管被捕后，如常开机印刷出版报纸。有市民今天（18日）凌晨便到报摊购买首批出版的《苹果日报》，不少人买多于一份，有市民甚至买下100份报纸。

多个香港市民今天在一个报摊外排队，等候购买《苹果日报》。（彭博社）

综合香港电台和《明报》报道，不少人在报摊买超过一份的《苹果日报》。有市民角购买10多份，并说会派发给邻居，也称自己担心《苹果日报》今后无法再出版，所以前来支持。这名市民认为，针对《苹果日报》的逮捕与搜查行动不单影响新闻自由，更令人忧虑日后即使说了一些话，做一个手势都犯法，希望政府能聆听民意。

有报摊称，《苹果日报》平日一般卖到每天60份，但今天凌晨已卖出1800份，并打算再购入3000份出售，自己也会留一份。

大约1800份首批出版的《苹果日报》今天凌晨送抵旺角的一个报摊。在这之前，已有超过40人排队等候购买。这批报纸到了凌晨2时便已几乎售罄，报摊东主称需“补纸”。

《苹果日报》早前宣布，今天会加印至50万份，远远超过该报平日的发行量。根据《苹果日报》母公司壹传媒2019年广告，在2019年4月至9月间，该报平均净发行量为9万1288份。

去年8月11日，壹传媒创办人黎智英被捕隔天，《苹果日报》也在其网站上称，当天报纸的印刷量达到55万份。

香港电台早前引述《苹果日报》称，警方搜查苹果日报大楼后，报社编采部将继续运作，由于部分电脑主机被拆除带走，一些记者会以私人电脑打稿。