台政府授权台积电和鸿海永龄洽购1000万剂疫苗

台湾行政院今天（18日）宣布，台积电和鸿海创办人郭台铭成立的永龄基金会，代表台湾政府洽谈购买共1000万剂的冠病疫苗。

据台湾《联合报》报道，行政院发言人在临时举行的记者会上公布，除了永龄基金会之外，台积电也在本月10日提出申请，希望捐赠500万剂德国原厂BioNTech（BNT）疫苗。基于防疫上的需求，行政院将进行特殊的疫苗采购安排，授权台积电，以及永龄基金会各购买500万剂冠病疫苗，并运送、捐赠给政府。

报道称，台湾政府制定四点作法，包括：一、发函授权台积电、鸿海永龄代表政府洽谈各500万剂德国原厂疫苗，直接送抵台湾，捐赠给政府；二、交货期配合国际疫苗采购情形，以及原厂产能来共同商定；三、台积电、鸿海永龄基金会透过代理商洽购后捐赠给政府，将循日本捐赠的前例、国际采购合约的做法，给予制造商免责声明，由政府承担后续处理工作；四、政府也会在德国政府协助下，持续与德国BNT原厂、代理商采购疫苗，供今后需求。

郭台铭继昨天凌晨深夜发声后，今早又在面簿上发文，提出八点意见，包括希望与蔡英文会面。

郭台铭强调自己在采购BNT疫苗一事上绝无任何政治和商业企图，希望能与蔡英文会面，以求取其同意或拒绝。他说，自己为苍生请命，相信蔡英文才是疫苗政策的决策者，希望能当面报告，才不会让台湾误以为永龄基金会已经取得政府的真正承诺，“没有您的明确裁示、疫苗的采购永远不能真正的开始。”

台湾总统府随后说到，总统蔡英文始终乐意与鸿海创办人郭台铭见面会谈，对于郭台铭的提议，也会进行后续安排。