工信部前部长：中国要及早谋划自主可控的芯片和操作系统

曾任中国工业和信息化部部长的苗圩今天说，基于美国打压中国高科技企业的前车之鉴，要做好基础研究和前瞻性研究，及早谋划自主可控的芯片和操作系统。

据路透社报道，目前担任全国政协经济委员会副主任的苗圩在中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛上指出，同时统一的开源开放的操作系统，可以形成构架之上的APP软件，形成产业生态。加快建设开放的数据平台，可以进一步促进底层的算法优化。

“我国汽车产业需要拥有自己的统一的操作系统；在芯片“荒”危机之后，我国汽车产业需要建立自主可控的车规级芯片产业体系。”苗圩称。

他指出，中国汽车半导体、集成电路发展需要打造世界级先进企业；车路网云协同--道路运输、电子通讯、互联网、汽车等行业企业，需要携手共同推动基于5G V2X智能网联汽车战略发展。

他认为，为确保新能源汽车继续保持优势，中国需要推动政策与时俱进，加速推进汽车产业做大做强。还需要继续扩大对外开放，吸引更多的外资企业来中国发展。积极营造市场化、法治化、国际化的营商环境，鼓励竞争，开放合作，共同发展。

眼下全球都陷入芯片荒，包括汽车，手机等电子产品均受到影响。中国汽车工业协会此前提到，芯片供应问题对企业生产的影响逐月加剧，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，人民币对美元汇率持续升值对出口带来一定影响，因此对于未来汽车行业发展继续保持审慎乐观。