台党政人士：蔡英文已拍板开绿灯协助郭台铭

台湾党政人士透露，政府与鸿海创办人郭台铭的沟通顺畅，而且总统蔡英文已拍板要开绿灯协助郭台铭，相信民进党内派系不会成为问题，所谓派系问题是造谣。

据台湾苹果新闻网今天（18日）报道，知情人士称，郭台铭连续两天发声明，应该是面对了压力，但一定不是执政团队给他压力；执政团队与郭台铭团队有许多私下沟通的管道，郭台铭有什么意见，不必透过面簿就能传达，而他却选择连续两天透过面簿发声明，是要给外面看的。

郭台铭继昨天凌晨深夜发声后，他今早又在面簿上发文，以“向蔡总统报告”为题，提出八点意见，包括希望与蔡英文会面。

郭台铭强调自己在采购BNT疫苗一事上绝无任何政治和商业企图，希望能与蔡英文会面，以求取其同意或拒绝。他说，自己为苍生请命，相信蔡英文才是疫苗政策的决策者，希望能当面报告，才不会让台湾误以为永龄基金会已经取得政府的真正承诺，“没有您的明确裁示、疫苗的采购永远不能真正的开始。”

郭台铭说，从5月23日起，他就经由各种方式，希望购买疫苗捐赠与政府，在6月1日送件后，迟迟未获得主管机关正式回复，又于6月10日行文给卫福部长陈时中，得以在6月13日和主管机关开会，当天晚间陈时中又来电表达会协助本案。但端午连假结束后，又有消息传来民进党不同派系间有不同的意见，“各种看不见的力量开始对本案产生技术性的拖延”。