中国回应美吁释放苹果报社高管：任何人无法外特权

中国外交部强调，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权，任何机构都不是法外之地，包括新闻自由在内的任何权利自由都不能突破国家安全的底线。

据中国澎湃新闻报道，外交部发言人赵立坚今天（18日）在例行记者会上，就美国强烈谴责香港警方国家安全处拘捕五名《苹果日报》报社高管并呼吁香港立即释放他们，做出上述回应。

赵立坚说，中国坚定支持特区政府和警方依法履职，坚定支持一切为维护国家安全和香港繁荣稳定所做的努力。

赵立坚称，《香港国安法》重点打击严重危害国家安全的一小撮反中乱港分子，保护绝大多数香港居民依法享有的权利自由，包括言论自由；该法实施以来，香港居民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障。

他也强调，香港事务纯属中国内政，任何国家组织和个人都无权干预，并呼吁个别外国政治人物切实尊重特区依法执法，尊重不干涉他国内政这一国际法和国际关系基本准则。

路透社早前报道，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）昨天在电话简报中说：“我们对香港执法单位选择性地利用国家安全法，任意针对独立媒体机构采取行动深表关切。”

普莱斯称：“‘串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪’的指控似乎完全出于政治动机。”

欧盟和英国也指中国利用国家安全法打击异见声音，而不是用来应对公共安全。

香港警察国家安全处昨天再次大举搜查《苹果日报》大楼，并以涉嫌违反《香港国安法》为由拘捕五名报社高管，以及冻结该报三家关联公司资产共1800万港元（约308万新元）。