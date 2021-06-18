中国公司“小红书”注册“老红书”商标

中国一家名叫“小红书科技有限公司”的企业在本月申请注册“老红书”商标。中国媒体对此发文，似乎质问这家公司是不是为了避免被恶意抢注商标，将“老红书”当防御商标来注册。

中国国家知识产权局商标局旗下的中国商标网显示，小红书科技有限公司6月8日两次申请注册“老红书”商标，目前处在商标等待受理的阶段。每日经济新闻报道，这些商标申请涉及通讯服务、科学仪器分类。

不过，“北京兆法律师事务所”早在去年11月五次申请“老红书”商标，其中有两份申请的商标状态为“初审公告”，其余三份为“等待实质审查”。

有微博网民对此发帖文说：“以此类推，小米应该申请老米商标，小牛应该申请老牛商标，小猿应该申请老猿商标”

中共中央政法委机关报《法治日报》今天（18日）也在微博发文，题目为“防御商标是一劳永逸的吗？”。文章解释，为了保护自己的品牌，避免被恶意抢注商标，不少企业主动注册与自身企业相关的“近似”“山寨”商标，这类商标就是防御商标。

文章认为，注册防御商标并非一劳永逸，防御商标也会在两种情况下被撤销或注销，即三年内无正当理由未使用商标，以及商标到期后忘记续展。

文章引述中国商标法相关规定称，商标申请人注册防御商标后三年内并未使用它，其他单位或个人就能向商标局申请撤销该注册商标。

此外，注册商标的有效期为10年，要时刻关注商标的实时状态，在有效期满前进行续展。