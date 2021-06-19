中国国安部：既要抓间谍又要抓幕后金主

中国国家安全部昨天（18日）召开座谈会，就反间谍工作提出新要求，强调做好反奸防谍工作，既要抓间谍，又要抓“内奸”和“幕后金主”。

据央视新闻客户端报道，中国国家安全部副部长董经纬昨天上午主持召开座谈会，学习贯彻今年4月开始施行的《反间谍安全防范工作规定》，就做好反奸防谍工作作出部署。

座谈会指出，当前境外间谍情报机关和各种敌对势力对中国渗透窃密活动明显加剧，特别是个别人员甘当“内奸”，与境外间谍情报机关和敌对势力暗中勾结，大肆从事反华活动；个别人员充当“幕后金主”，通过非法途径向敌对势力输送资金，用于支持反华活动。

座谈会强调，这些“内奸”和“幕后金主”，严重危害国家政治安全，“终将被钉在历史的耻辱柱上”，国家安全机关要深入开展反奸防谍各项工作，坚定不移维护国家安全。

另据中新网报道，国安部新闻办在今天1月曾表示，国安机关是反间谍工作的主管机关，同时承担维护政治安全、海外安全保卫等职能，其中包括依法搜集涉及国家安全的情报信息，在国家安全工作中依法行使侦查、拘留、预审和执行逮捕以及法律规定的其他职权；履行防范、制止和惩治间谍行为，以及间谍行为以外的其他危害国家安全行为的职责。

国安部新闻办还表示，中共总书记习近平对国家安全机关高度重视。2015年5月19日，习近平会见全国国家安全机关总结表彰大会代表并发表讲话，对国安机关提出了“坚定纯洁、让党放心、甘于奉献、能拼善赢”的16字要求。

2020年8月26日，习近平在中国人民警察警旗授旗仪式上亲自向中国人民警察队伍授旗，并发表训词，要求警察队伍要坚持党的绝对领导，坚决听从党中央命令、服从党中央指挥，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

