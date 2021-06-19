国台办：民进党回避上海复星有陆港澳台BNT疫苗代理权

台湾政府授权台积电与鸿海集团创办人郭台铭成立的永龄基金会，代表政府洽谈购买各500万剂BNT德国原厂疫苗捐赠给台府。中国大陆国台办昨晚指民进党刻意回避上海复星拥有大陆与港澳台的BNT疫苗代理权，谎称所谓“国际采购合约”等。

据新华社报道，国台办发言人马晓光昨晚说，众所周知，上海复星医药集团参与研发并拥有BNT疫苗在中国大陆和港澳台地区的独家商业权益。该公司早就明确表示愿意将疫苗服务于台湾同胞，并且一直在积极推进向台湾地区提供这款疫苗。

他批评，民进党发布的新闻稿，刻意回避上述事实，甚至谎称所谓“国际采购合约”等等。在台湾民众急盼获得疫苗的此刻，民进党当局还在做政治文章，混淆视听，试图歪曲台湾县市、企业和机构对大陆公司的商业采购。“民进党当局在疫苗问题上是否还要进行政治操弄、继续设置障碍？我们奉劝他们，停止把台湾民众生命健康当作政治操弄的筹码，打消政治迷思，停止一切不道德的行径。”

马晓光指出，中国大陆在岛内疫情暴发之初就明确表示，愿尽最大努力协助广大台湾同胞尽快应对疫情，多次表示愿向台湾同胞提供安全高效的疫苗，让广大台湾同胞尽快有疫苗可用。一个多月来，岛内疫情无法有效控制，染疫死亡人数不断增加，而疫苗紧缺情况始终未有缓解。

他批评，一些政党、县市、团体和人士积极联系洽购，并不断呼吁民进党当局开放引进疫苗。但民进党无视台湾民众施打疫苗急需，不但拒绝引进大陆疫苗，而且对台湾一些县市和民间机构、企业洽购疫苗百般设置障碍。他们的冷血阻挡，已经拖延了获取疫苗的时间，致使许多台湾百姓染疫丧生。

台湾行政院网站昨天发布的新闻称，台府将授权同意台积电及鸿海/永龄基金会各购买500万剂BNT德国原厂疫苗赠与政府，也将循日本政府提供台湾AZ疫苗前例，并参考相关国际采购合约惯例作法，在捐赠契约中给予制造商免责声明。

台湾总统府发言人张惇涵昨天针对台湾总统蔡英文会见台积电董事长刘德音及鸿海集团创办人郭台铭的四点裁示与指示进行新闻说明。张惇涵说，蔡英文总统强调政府任务很简单，就是穷尽一切来确保更稳定的疫苗来源。大家对于1000万疫苗的交货期程的共识就是越快越好，并采取原厂制造、包装，直送台湾的做法。最后，蔡英文总统表示，针对BNT原厂价购将采取多管齐下、多多益善，除了台积电跟永龄基金会以外，台湾政府也会在德国政府协助下，共同商业采购BNT疫苗。

张惇涵补充，会谈中大家都认知到疫苗洽购相当复杂繁琐，涉及到各国公共卫生政策及国际商务谈判，但不分政府民间均会努力克服困难。针对各界不实谣言，造成不必要误会，对当事人伤害，透过见面，不实谣言也该适可而止了。