蔡正元谈鸿海台积电获授权：蔡英文损害控管

针对鸿海创办人郭台铭及台积电董事长刘德音各获授权采购500万剂BNT疫苗，台湾在野的国民党前副秘书长蔡正元接受中评社访问时说，整个事情演变至此，已变成蔡英文在损害控管，接下来就看郭、刘采购速度有多快。

蔡英文昨天（18日）下午会见郭台铭与刘德音，双方晤谈一个半小时才结束。蔡正元指出，蔡英文见郭、刘两人有两个理由，第一就是蔡英文必须接招，因为郭台铭已向蔡英文喊话求见，且直接问给不给他采购？所以台湾行政院中午才会宣布要给授权给郭台铭及台积电，再让蔡英文会见两人。

第二个理由，是蔡英文必须挽救她已经很低落的声望；目前蔡英文或民进党看起来好像还有四成左右的支持度，但问题是，这四成支持度里的六成在南部、两成在北部。

蔡正元分析，民进党现在北部已经崩盘了，因为南部的疫情没有北部的严重，所以南部人不觉得紧张，而且蔡政府又将疫苗平均分配，南部当然会很开心，所以南部维持六成支持度是正常的，北部掉到两成也可想而知，所以总平均下来还有四成支持度也算正常。

他强调，蔡英文应该觉得这样下去，2022年地方县市选举民进党可能会输得很惨，再加上过两年2024年也可能危及到立委选举，尤其是北部立委可能会“全挂”。如果现在去评估，以新北市12席立委为例，民进党可能不会超过五席了（2020年国民党三席、民进党九席）。

蔡正元指出，其实这件事从头到尾就是蔡政府在搞鬼，里面有民进党派系问题，因为蔡英文一开始就扶持生技帮；其次，民进党南部立委认为卫福部长、疫情指挥中心指挥官陈时中现在已经垮了，但不能垮到底，功劳不能让郭台铭捡去，民进党北部立委更担心下次选不上。

蔡正元强调，蔡政府害怕这个政治效应，之前才会一直大内宣说美国、日本捐赠疫苗救台湾，开放授权也才会拉台积电进来稀释郭台铭的影响力，目的就是别让郭台铭全拿功劳，更不能让台北市长柯文哲或国民党“捡到枪”。

他表示，郭台铭发表声明，基本上是最后出的“大招”，逼得的蔡英文跟行政院长苏贞昌不得不亲自上阵回应，因为郭台铭此举表示陈时中做不了主，而且每次陈时中都翻来覆去一直都不确定也不稳定，郭台铭大概不想再继续了，干脆“showdown”摊牌。

蔡正元指出，蔡英文知道这个危险性，如果再拖下去的话，郭台铭可能就说他干脆不买了，这样一来蔡英文政府就很惨了，所以他们最后让步，赶快同意发给授权书等等，接下来就看郭台铭到底行不行。

蔡正元告诉中评社，这里面最有意思的是，台积电从来都没有“敲锣打鼓”说要采购疫苗，对于外界的探询也是很低调，能推就推，现在蔡政府把台积电拉进来，当然就是要稀释郭台铭的角色及影响力。

他说，台湾民众很清楚，如果没有郭台铭这样冲撞，民间采购这个门打不开，台机电买不到，但民众已经不满蔡政府了，为了损害控管，蔡政府就把台积拉进来，稀释郭台铭的影响力，等于蔡英文退让一步，接下来就看郭台铭何时能买进德国BNT疫苗。