胡锡进评宁波涉外刑事案：外籍身份无法逃避惩罚

中国浙江宁波鄞州区本月14日发生命案，一名涉案的外籍男子被警方抓获。《环球时报》总编辑胡锡进昨天（18日）评论称，外国人在华犯罪的情况过去不时发生，外籍的身份完全无法成为那些罪犯逃避惩罚的保护伞。

据“鄞州公安”微博号消息，鄞州公安分局昨天发布的警情通报指出，该局破获一起涉外刑事案件。6月14日22时许，该局接报：鄞州区通途路世纪大道附近树林中发生命案，一名女性被害。该局于次日凌晨抓获一名外籍男性犯罪嫌疑人。

通报指出，目前，该犯罪嫌疑人因涉嫌故意杀人罪被刑事拘留。经依法调查，该犯罪嫌疑人供述因感情纠纷行凶，相关证据已固定。案件正在进一步侦办中。

据微信公众号“胡锡进观察”昨天发布的消息，胡锡进指出，宁波鄞州这起涉外杀人案是极其恶劣的刑事案件，“我相信杀人者绝对逃不过中国法律的严厉惩罚。”

他指出，外国人在华犯罪的情况过去不时发生，外籍的身份完全无法成为那些罪犯逃避惩罚的保护伞，这一点大家无需怀疑。此外，什么样的外籍人士都有可能在中国犯罪，舆论第一时间对案情的关注应避免聚焦到犯罪嫌疑人的国籍和肤色上，那样的话有可能在国际舆论场上引起反弹，因此任何成熟的社会都不会鼓励那样的关注方向。

胡锡进说：“老胡建议警方随着调查的展开提供更多与案件有关的信息，这对保持公众讨论的建设性非常重要。”