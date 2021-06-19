江启臣炮轰蔡英文：这笔帐还没跟你算！

台湾在野的国民党主席江启臣今天（19月）针对疫苗问题炮轰台湾总统蔡英文，指疫苗采购与提供是政府的责任，不是人民的责任，“搞清楚，蔡英文总统，你到现在还以为这不是你的责任吗？这是你的责任，是我们还没跟你追究，现在大家为了保命救命，大家不顾这些，只要能出来帮忙就跳出来，结果你还在挡，人民看得下去吗？这笔帐都还没跟你算！”

据《自由时报》报道，江启臣上午前往台中市中山国中，捐助一批防疫物资给台中市诊所协会，并呼吁全民团结抗疫。他稍后接受媒体访问时，炮轰蔡英文政府长达10多分钟。

江启臣向蔡英文喊话：“如果把我们的命当命的话，请你抛开心中的政治计算，抛开意识形态，你不觉得很羞耻吗？你是什么心态，挡挡挡，一路绿灯，有吗？我们看到一路红灯，是色盲吗？”

他质问蔡英文：“如果你没有那些派系纷扰，会搞到今天，我们还要请郭董（郭台铭）出面，请台积电出面去买疫苗吗？民间的力量出动了，你是什么心态？挡挡挡！”、“你到底有没有开大门纳善意，把民间力量当善意看待？”

江启臣说，疫情5月以来持续暴发之后，让人民看到政府防疫上的疏漏，国际媒体也公开批评，政府在这段时间没有超前部署，包括疫苗、防疫资源与药物等，民众也感受不到超前部署，在态度上，是自大自满或“不敢逆时中”，导致防疫错失良机，更不用谈纾困这一块，昨天预算通过的表决过程，民主进步党是“民意全部挡”。