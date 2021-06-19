中国多地部署全面了解育龄妇女生育意愿

中国总理李克强昨天（18日）主持召开的国务院常务会议通过了《中华人民共和国人口与计划生育法（修正草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。在有关政策法规的修改完善前，中国多地近期正在部署，对当地育龄妇女及生育意愿进行全面研判。

据澎湃新闻报道，江西抚州市政府网站消息称，6月17日，副省长、市委书记张鸿星主持召开市委常委会会议指出，要深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略，着力构建多样化、多层次养老服务体系。要深入依法组织实施三孩生育政策。对全市育龄妇女及生育意愿进行全面研判，加快制定配套政策，下大力气发展完善普惠托育服务体系。

6月16日，广东汕头市金平区召开区委常委会会议指出，要抓好三孩生育政策落实，全面了解全区育龄妇女及生育意愿，分析研判存在的问题，有针对性完善相关配套政策，提高优生优育服务水平。

更早前，河北石家庄市委常委会召开会议指出，要坚持统筹规划，抓好三孩生育政策落实，全面了解石家庄市育龄妇女及生育意愿，分析研判存在的问题，有针对性完善相关配套政策，提高优生优育服务水平。

此外，重庆市人口学会、国家统计局瑞安调查队、国家统计局金华调查队等单位也开展了生育三孩意愿问卷调查。

值得一提的是，中国国家统计局济南调查队在全市随机抽取适龄家庭366户，开展“放开三孩政策背景下生育意愿专项调研”。调研结果显示：中年高于青年，农村高于城市；经济压力、时间成本、工作压力、身体状况都是制约生育三孩意愿的重要因素。

另据山东莘县统计局微信公号消息，莘县统计局围绕党史学习教育中“我为群众办实事”实践活动要求，结合部门工作实际，组织开展了生育“三孩”意愿调查。本次调查主要通过电子问卷调查的方式，以20—49岁阶段的人员为调查对象，全面深入了解调查对象及其父母对生育“三孩”的意愿、不愿生育“三孩”的原因和对“三孩”政策的看法及建议。