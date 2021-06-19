邓中华：真正爱国者要真心维护中国共产党领导

中国国务院港澳事务办公室副主任邓中华表示，只有达到六点要求，才是真正的爱国者，才能成为香港、澳门的治理者。其中首先是真心尊重和维护中国共产党的领导。

据香港电台网站报道，邓中华昨天（18日）在澳门出席全国港澳研究会的研讨会时说，中国宪法明确规定，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。中国共产党是“一国两制”事业的创立者、领导者、践行者和守护者。

他说，真正的爱国者，必然尊重和维护中国共产党的领导，绝不攻击抹黑中共，绝不反对、否定或者叫嚣推翻中共的领导。

邓中华提到的其他要求包括，真心尊重和维护中国特色社会主义制度、真心拥护中华人民共和国对特区拥有并行使主权、真心维护祖国统一、真心支持建立健全特区维护国家安全的法律制度和执行机制，以及真正支持港澳融入国家发展大局。

邓中华强调，不能以为修改完善香港选举制度就万事大吉，就可以自动把反中乱港分子拒之门外。制度能否让反中乱港分子出局，有赖制度执行者和社会民众能否有效甄别谁是真正的爱国者，以及能否剔除披着爱国者外衣的“潜伏者”、“伪装者”。

此外，邓中华还说，“爱国者治澳”原则在澳门得到切实贯彻，但绝不能以为天下太平，可以高枕无忧。

他指出，要居安思危、防微杜渐，特别是注意防范台湾“太阳花运动”、香港非法“占中”、“修例风波”的负面影响，防止澳门本地反对势力“把反中乱港模式复制过来”。