接种国产疫苗后仍确诊 中国专家：突破性感染

中国广州市近期通报的部分冠病确诊病例是在接种中国国产疫苗后被感染，广东省预防医学会专家咨询委员会委员马文军对此表示，这是突破性感染，疫苗并非万能，但接种的好处仍毋庸置疑。

广州市第八医院传染病专家蔡卫平早前透露，目前确诊患者、无症状感染者中，部分是接种过国产疫苗的。

马文军昨天（18日）在广东省预防医学会微信公号上发表文章解释说，这些全程接种疫苗后感染的叫做突破性感染，也就是突破了疫苗的防线。

文章说，发生突破性感染有三个原因，一是疫苗对部分人可能不会激发足够的免疫系统反应；二是部分人的免疫系统可能没有足够时间产生必要的抗体；三是可能感染了部分或完全绕过疫苗的新突变毒株。

文章指出，没有疫苗有百分之百的保护率，不过虽然接种疫苗后可能发生部分突破性感染，但总体而言接种疫苗的好处毋庸置疑。

首先从个体来说，接种疫苗后就算发生突破性感染，也可降低重症和死亡的发生率；就群体来说，虽然疫苗不可能保护所有人不被感染，但按目前的保护效力，免疫屏障在达到一定接种率后就可以建立，可预防冠病大规模流行。所以，保持较高的疫苗接种率对今后社会全面开放，预防冠病大流行等意义重大。

马文军指出，虽然中国在全国范围内较好地控制了疫情，但小规模疫情暴发不时出现，对此，“首先要积极有序地接种疫苗，尽快形成群体免疫，这是社会回归正常的最重要前提条件。所以，大家不要疫情来了一窝蜂去打疫苗，疫情稍微平息，打疫苗的事就抛到九霄云外了。”

据中国国家卫健委15日通报，截至14日，中国大陆已累计报告接种9亿413.4万剂次疫苗。