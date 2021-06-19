涉传播妄议中央文章 鞍钢原总工被开除党籍

据中纪委网站消息，鞍钢集团原总工程师张大德被开除党籍，他被指“传播妄议党中央大政方针、丑化党和国家形象的文章”。

中央纪委国家监委网站昨天发布通报称，鞍钢集团有限公司纪委、四川省广安市监委日前对张大德涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

张大德出生于1961年10月，云南华宁人，长期在攀枝花钢铁工作，2006年6月升任副总经理，2013年7月升任总经理，兼任钒钛股份有限公司董事长，2015年3月任董事长、党委书记。

2010年5月攀钢与鞍钢集团重组，成为后者的全资子公司。2017年3月，张大德任鞍钢集团总工程师，2020年12月被查。

审查发现，张大德违反政治纪律，传播妄议党中央大政方针、丑化党和国家形象的文章，搞两面派，对抗组织审查，与他人串供并转移、藏匿赃款赃物；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，长期违规收受贵重礼品礼金等。

通报还指，张大德在组织进行谈话、函询时，不如实向组织说明问题，违规插手、干预干部选拔调整工作；生活奢靡，长期与他人保持不正当两性关系，不重视家风建设，对配偶子女失管失教。

此外，他还被指沉迷赌博，并借机敛财；利用职权和职务影响为私营企业主谋利，收受财物数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

依据有关规定，鞍钢集团有限公司党委给予张大德开除党籍处分，鞍钢集团有限公司与其解除劳动合同，其涉嫌犯罪问题已移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。