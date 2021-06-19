敛财超2亿 内蒙涉煤“小官巨贪”受审

在内蒙古涉煤腐败“倒查20年”专项行动落马的“小官巨贪”、鄂尔多斯市煤炭局原局长郭成信，昨天（18日）在通辽中院受审。

据通辽市中院官方微信消息，检方指控其受贿9000余万元（人民币，下同，约1875万新元），并有1.1亿余元不能说明来源。郭成信当庭表示认罪认罚。

内蒙古是中国重要的能源保障基地，但在煤炭经济快速发展的同时，内蒙古煤炭资源领域违规违法问题滋生蔓延，中国官媒曾披露，内蒙古近年落马的五名省部级高官中，云光中、邢云、白向群、云公民四人所涉腐败问题都与煤炭“黑金”密切相关。

内蒙古去年上半年开展涉煤领域腐败“倒查20年”专项行动以来，已有56名厅局级、216名县处级干部被立案审查调查。

《中国纪检监察报》今年2月刊文证实，去年7月“突然消失”的中共内蒙古乌兰察布市委书记杜学军，以及内蒙古交通厅厅长白智、原国土资源厅厅长白盾等56名厅局级干部，鄂尔多斯市煤炭局原局长郭成信等216名县处级干部被立案审查调查。



据微信公众号长安街知事报道，鄂尔多斯拥有内蒙古三分之一的煤炭资源，已探明储量占中国全国近六分之一，在此次专项整治中成为焦点。

被当作典型的郭成信出生于1955年2月，掌握当地煤炭项目审批大权长达八年之久。调查显示，郭成信身处煤炭监管岗位，却以自己和他人名义在多家煤炭公司入股。

去年5月，退休五年的郭成信接受通辽市纪委监委审查调查。

在昨天的庭审中，公诉机关指控：郭成信收受款物合计9033.3922万元，家庭财产、支出明显超过合法收入，差额合计11458.417万元不能说明来源，应以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

案件将择期宣判。





