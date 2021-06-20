报告：近九成中国民众倾向理工科职业

3M公司发表报告显示，疫情暴发一年多以来，中国民众对科学的信任程度显著上升，近九成中国民众更倾向于追求STEM（科学、技术、工程、数学）职业。

据21世纪经济报道，3M公司发表科学现状指数年度调查报告显示，与全球69%的数据相比，绝大部分（91%）的中国民众认为，年轻人在疫情后对科学和科学相关议题的参与度比以往任何时候都高，预示着将迎来一个充满希望的后疫情时代。年轻人对科学与日俱增的热情表明，科学在人们心目中的形象将持续提升。

调查显示，97%的民众认为科学为他们带来了未来的希望，而相应的全球比例为89%；96%的中国民众认为不重视科学将对社会产生负面影响，全球比例是85%。

疫情暴发一年多以来，中国民众对科学的信任程度显著上升，创下了3M科学现状指数调查开展四年以来的新高。如今，中国有97%的人信任科学，在受访的17个国家中拥有最高的科学信任度。

对科学的高度信任影响着人们的行为，并在很大程度上促使日常生活重回正轨。大多数中国民众在公共场合会佩戴口罩（86%）、勤洗手（81%），并尽可能避免参加大规模集会（75%）。若有人质疑科学，大部分中国民众（中国85%对全球75%）都会捍卫科学，而在中国Z世代的成年人中，这一比例更是高达90%。

3M大中华区研发运营总经理熊海锟说：“2021年度的3M科学现状指数调查报告表明，中国民众对科学的兴趣度比大多数的国家都高，并且仍在不断增长。人们认为科学对社会的未来大有裨益，也因此愈发重视STEM教育等领域。”

调查报告显示，人们对STEM教育怀有浓厚兴趣，几乎所有中国民众都认为这个世界需要更多人投身到STEM相关职业中去（中国96%对全球90%）。由于疫情的影响，近九成（88%）的中国民众更倾向于追求STEM职业。与此同时，全球只有60%的民众表达了这一想法。

另外，为倡导STEM平等，96%的中国民众认为促进STEM领域的多元和包容非常重要。事实上，无论男女，都一致同意需要做更多的工作来解决女性面临的STEM不平等问题。为此，人们相信必须营造公正平等的环境。在中国，81%的民众承认少数弱势群体经常无法获得平等的STEM教育机会（全球73%）。

中国民众认为，解决STEM不平等问题离不开来自企业的助力。97%的中国民众（全球89%）认为，企业在推动STEM多元化方面发挥着关键作用。在那些认为企业应当为STEM教育提供支持的民众中，他们希望企业优先考虑的举措包括为孩子和老师创造更多STEM教育资源（45%）、投资于激发孩子们对科学热情的项目（43%）以及帮助确保弱势的学生有平等的机会接受 STEM 教育（40%）。

