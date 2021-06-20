偷拍数千女生以美丑排序 展品《校花》被撤

中国艺术家宋拓2013年拍摄的影像作品《校花》被指不尊重女性并涉及侵权。展出该作品在上海的展出被撤。

据新浪新闻报道，上海的华侨城当代艺术中心（OCAT）展出了宋拓于2013年拍摄的影像作品《校花》。宋拓用录像机偷拍下了一所学校近5000名女生，并按个人的审美喜好，将女生们从美到丑进行排序。

此前，宋拓在接受采访时表示，拍学校女生的原因是博爱，拍摄方式为直接进行街拍，给女生进行排名耗费了很长的时间，且过程复杂。对于物化女性的质疑，宋拓回应称，物化女性没关系，人人都有物的一面，“掏心掏肺地物化你，这也是一种尊重。”

该作品在美术馆展出后招致众多网友批评，有网友认为这不是艺术，还涉嫌违法。

OCAT官方微博6月18日发布情况说明，说明称在收到批评意见后，立即重新审视了该件作品的内容和艺术家的作品阐释，发现作品立意和英文标题涉及对于女性朋友的不尊重和冒犯，作品的拍摄方式也存在涉嫌侵权等问题。OCAT上海馆决定从即日起，将该件作品撤出展览，同时进行闭馆调整。

记者注意到，2013年1月13日，在尤伦斯当代艺术中心（UCCA），该作品被展出后也备受争议，当时的策展人鲍栋表示，涉及肖像权的创作并不罕见，实际上，纪录片也触及这一类问题。但是此件艺术作品，并非对某一特定主体的商业化和侵权，所以并不算侵害肖像权。

湖北民本律师事务所石磊律师则认为，该作品不仅涉嫌侵犯了肖像权，作者还使用侮辱性言辞等贬损他人名誉，涉嫌侵犯了名誉权。另外，石磊律师表示：《民法典》与民法通则的一个明显修改之处，就是删除了“以营利为目的”的构成要件，只要是未经肖像权人同意的制作、使用、公开肖像权人肖像的行为均属于侵权行为。

