中国著名演员成龙退出妻子林凤娇的公司。有网友猜测，是否成龙夫妇的婚姻关系有了变化。

据《国际金融报》报道，“成龙退出林凤娇全资持股公司”6月19日冲上微博热搜。

成龙在中国内地名下有两家公司，均由其妻子林凤娇持股。这两家公司分别是注册资本500万的艺房紫（北京）文化传播有限公司与200万的北京中泰龙威房地产咨询有限公司，成龙均任监事一职。

现在，北京中泰龙威房地产咨询有限公司、艺房紫（北京）文化传播有限公司接连发生工商变更，陈港生（成龙）退出，新增廖柔雯。两家公司均成立于2007年，法定代表人林凤娇，目前已经有了14年的时间，一直都是由成龙的太太林凤娇持股。

6月8日成龙便退出了其中一家工作，6月17日，成龙又退出了另外一家公司。目前，尚不清楚为什么成龙就退出这两家公司。但是却引起了网友们的无数猜想。

有人猜测是否成龙夫妇的婚姻关系有了什么情况，还有人将其与近期明星纷纷注销公司的消息联系在一起。

成龙最近一次出现在公众的视野是在今年1月初。有网友曝光了晒出一段成龙大哥在元旦出席电影《许愿神龙》宣传活动时的视频，而视频中成龙的状态引起了大家的关注。

成龙戴着口罩，模样有些憔悴，走路需要两人挽扶。在活动现场，成龙也是一直坐在椅子上，在听到现场小孩子的心愿是希望成龙能够教他练武时，成龙说自己现在有伤，不能练武。

