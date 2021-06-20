林郑：香港金融中心“金名片”没受损

香港行政长官林郑月娥说，过去两年充分说明香港经得起风浪，香港国际金融中心的“金名片”丝毫没有受损。

据香港电台报道，林郑月娥今天在凤凰网财经峰会上发表录像演讲，她说，香港落实《香港国安法》及完善选举制度后，国家安全有所保障，“一国两制”的实施也回到正确轨道，为香港进一步发展开创新局面，指特区政府将在中央大力支持下，敢于作为及勇于担当，并以香港自身所长，服务国家所需，为香港经济发展注入新动力。

林郑月娥表示，过去两年充分说明香港经得起风浪，香港国际金融中心的“金名片”丝毫没有受损，香港稳健成熟的监管制度、严谨的风险管理措施，令香港的金融系统在困难时期，表现出非凡韧力和稳定。

她又指，特区政府主动出击，以政策、税务优惠和适当的财政投入，全方位促进金融业发展，其中立法会在过去两个立法年度，一共通过七条条例草案，推动证券业、保险业、资产管理和强积金制度的发展，证明特区政府有所作为。

林郑月娥说，香港在国家的改革开放进程中从不缺位，为国家发展提供资金、技术和人才，认为香港在国家金融发展中可以发挥多方面关键作用，例如助力人民币国际化、为内地企业提供可靠及多元化的融资服务，以及为内地在外资金，提供停泊和管理的服务，发挥资金安全港的角色。