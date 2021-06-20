国民党吁让孕妇优先打莫德纳疫苗

美国捐赠台湾250万剂莫德纳疫苗预计今（20）日抵台，在野的国民党感谢美国伸出友谊之手，并呼吁，根据医学专家的建议，政府应立刻让全台孕妇优先施打，即时保护母胎安全，就是守护台湾的未来。

据中时电子报报道，先前24万剂莫德纳疫苗抵台时，台中及金门等县市政府皆提出孕妇优先施打的建议，当时卫福部长陈时中表示：“只要量一够，就会开放给孕妇打”，如今250万剂莫德纳疫苗即将抵台，国民党呼吁，希望卫福部不要再以剂量不足为借口，应该让孕妇优先接种，守护母婴的健康，就是守护台湾的未来。

国民党表示，美、日两国在台湾疫情危急时刻相继递出援手，验证了台湾一直以来亲美、友日的外交政策，以及台湾人民争取国际认同的努力获得显著的成果。国民党表示，国际捐赠援助的疫苗并非无所限量，若加上已经抵台的235.66万剂疫苗，台湾目前仅有485.66万剂疫苗，距离全台疫苗施打达到六成有效覆盖率的2820万安全剂量，仍有很大的差距，政府不应以一时的捐赠疫苗抵台而自满，接下来的疫苗采购政策，才是让台湾能安然渡过疫情危机的重要关键。

国民党强调，有民调显示，多数台湾人民担心没有足够的疫苗可以施打，不论各产业或工商、劳工团体皆大声疾呼台湾需要尽快取得国际认证的疫苗，以让台湾经济能尽早回归正常运作。在野党也强力督促政府应明确公开疫苗采购内容、到货时程、加速自产疫苗进行三期临床试验、积极部署二代疫苗的采购或代工等。希望政府能倾听台湾人民的心声，以有更积极、主动的疫苗政策规划，让人民能更安心、放心。

此外，国民党也建议，近来频传高龄者施打疫苗后猝逝，虽死因待厘清，但建议应让民众在疫苗施打上能有选择权。