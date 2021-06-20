青藏高原可可西里再现巨大垃圾带

在中国青藏高原可可西里地区，青藏公路沿线的五道梁附近，出现了一条长约200米、宽约20米的巨大露天垃圾带，堆满了易拉罐、油漆桶、塑料、破布、死羊、死牦牛等，对高原生态环境构成重大威胁。

据经济观察网报道，这条垃圾带，在中国第一个国家公园、也是世界上面积最大的国家公园体制试点三江源国家公园的长江源园区范围内。

两位来自不同方向、分别在2021年5月28日和6月11日行经该区域的旅行者告诉记者这一消息，他们并就此提供了大量的照片及视频。

旅行者告诉记者：“我们过了可可西里索南达杰保护站、楚玛尔河大桥等标志性地点，快进入五道梁时，人还在车上，就看到了那个垃圾带，非常显眼。我们特意下车走过去看了。目测这个垃圾带大致有200米长，20米左右宽，高至少也有半米。里面什么都有，塑料、金属、纸箱，甚至死牛、死羊，臭气熏天。”

五道梁属于可可西里区域，也在三江源国家公园的长江源园区范围内。熟悉当地情况的居民告诉记者：“五道梁就是一个自然形成的聚集点，青藏公路一边属于玉树州的治多县管，另一边属于曲麻莱县管。常年住在这里的人，除了公路道班等公家单位外，私人的，就是饭店、旅社、加油站、超市等等，主要是服务过路的大货车司机，还有自驾游的客人。估计常年住在这个地方的人，总共有200来个吧。”

此前的2019年，记者曾报道过青藏公路沿线可可西里区域内的露天垃圾堆积问题。报道之后，青海省玉树藏族自治州政府相关部门组织了约400人的队伍，在青藏公路不冻泉、五道梁等地点，捡拾或填埋了大量的露天垃圾。

然而，这一问题如今再次出现。

青藏铁路2006年7月开通之后，青藏公路曾一度车流量有所下降，沿线的城市格尔木，以及多个集镇也曾一度衰落。

但是，几年之后，青藏公路的车流量，又因为自驾游以及汽车货运增加，出现高速增长态势，沿线的城市及集镇、居民聚集点，如西大滩、五道梁、唐古拉山镇、雁石坪镇，亦重新繁荣起来。

藏区牧民们，在这些年也越来越多地采用现代生活方式，种种因素，造成了青藏公路沿线及青藏高原的垃圾问题，日益严峻。