香港13天本地零确诊 正与内地研逐步“通关”

香港卫生防护中心20日通报，截至当日，香港新增一例输入确诊病例，已连续第13天本地病例“零确诊”。

据香港中通社报道，新增的输入病例为一名36岁从俄罗斯抵港男子，带有变异病毒。至今香港累计报告确诊病例达11886例。截至19日晚，特区政府已为市民接种约318万剂疫苗。

澳门特区政府早前公布，若香港连续14天无本地感染病例，就有条件商讨放宽港澳免隔离通关措施。香港特区政府发言人回覆记者查询表示，特区政府一直与内地及澳门特区政府相关部门就疫情防疫措施保持紧密沟通和联系。

发言人表示，现在内地及港澳特区均已开展疫苗接种计划，而香港疫情渐趋缓和，会与内地及澳门当局共同积极研究在三地疫情受控并且不增加各自公共卫生风险的情况下，逐步有序恢复三地居民的正常跨境往来。

特区政府政务司司长张建宗亦在网志发文指，控制疫情一直是特区政府的头等大事，是重启经济的重要条件。欧盟成员国刚通过把香港纳入旅游安全地区“白名单”，并建议逐步撤销对香港的旅游限制，反映香港的疫情渐趋稳定，抗疫成果得到国际认同。

他指出，由于香港在6月初录得数例感染源头未明、涉及变异病毒的本地确诊病例，为严防疫情反弹，社交距离措施会维持至6月23日。特区政府会视乎疫情发展、疫苗接种计划的进度，以及“疫苗气泡”措施的落实情况，认真检视是否有空间放宽社交距离措施，并会尽快公布有关详情。

香港医务委员会执照医生协会副会长唐继升告诉记者，社区内仍可能存在隐形传播链，若希望将13天本地“零确诊”长期维持，必须要靠所有人三方面的努力，包括持续做好防疫措施、遵守“限聚令”等防疫安排，以及接种疫苗，“三管齐下让香港长期维持‘清零’，回归正常生活。”