黄安等多名台湾艺人大陆接种疫苗

萧敬腾、王耀庆、潘美辰、温岚、孟庭苇等多位台湾艺人近日接连宣布自己已在中国大陆接种了冠病疫苗。知名艺人黄安也在微博透露自己已接种科兴疫苗。

黄安6月17日通过个人新浪微博账号发布消息“神舟发射，我注射！太得瑟啦！感谢祖国！”并晒出自己打疫苗的短视频。

随后，黄安18日又在微博评论台湾大学教授苑举正到大陆打疫苗一事时提到，“好巧哦，我昨天刚打完第一针，我是两针的科兴疫苗，打完后什么反应都没有，只要注意一些禁忌，万事OK。”

黄安还表示：“大家可能没注意到的一个细节，我在视频中的灿烂笑容，在此时此刻的台湾岛是奇缺的。整个台湾岛天空笼罩着乌云，地上每天都有死亡威胁，到目前为止，因为施打AZ疫苗死亡的已经25人了，新冠死亡500人，谁还笑得出来？”

台湾目前面临很大疫苗缺口，台湾前总统马英九本月18日曾通过其办公室发出新闻稿，呼吁总统蔡英文不禁止台湾民众到境外或大陆施打疫苗，必要时并提供协助。

马英九办公室表示，赴美部分，应让民众自由前往；赴大陆部分，建议先由陆委会与大陆国台办联系，依“海峡两岸医药卫生合作协议”促成。

马办还呼吁开放打疫苗小三通，可请金门、连江县政府协助台湾卫福部与陆委会办理，两县长即可与福建台办研商合作打疫苗细节，尽量做到快速、安全、可靠。

大陆国台办发言人马晓光本月16日在新闻发布会上曾指出，截至5月31日，已有6.2万在大陆台胞接种了疫苗。台湾疫情暴发以来，大陆表示愿尽最大努力帮助台湾同胞尽快战胜疫情，让他们尽快用上世卫组织认可的大陆疫苗。台湾有关人士在大陆接种疫苗后表达的心情和感受，体现了血浓于水的两岸亲情。