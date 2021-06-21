消息：嫦娥五号采集月壤将在香港展出

香港市民将有机会亲睹“天外之土”。消息人士透露，部分月球土壤将于周一（21日）随国家科学家访问团来港，并拟于下周日（27日）至7月初在湾仔会展公开展览，届时市民也可看到缩小版的“嫦娥五号”模型。

据香港01报道，记者了解到，一批涉及“嫦娥五号”计划的科学家及航天专家，将于周一来港，并带同部分月球土壤随行。消息人士透露，港府将于湾仔会议展览中心举行航天展；展览中也会展示嫦娥五号模型，但比真实小一半，现场尚有其他展品。

公开展览将由本月27日（下周日）至下月9日。

香港理工大学的科研团队是香港唯一参与“嫦娥五号”任务的院校，团队负责研制“表取采样执行装置”，令采测器可顺利完成月面采样及封装。

中国月球探测器“嫦娥五号”去年11月24日在海南文昌发射，12月17日返回器带着由月球表面采集的2公斤的月球土壤，成功在内蒙古四子王旗预定区域着陆，标志中国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。

这两公斤的月球土壤，令中国成为继美国和前苏联后，第三个取得月球样本的国家，也是1976年8月前苏联月球探测器“月球24号”带回170克月表土壤样本之后，相隔44年，中国再次把月球土壤带回地球，更比较苏联的数量重近10.8倍。

嫦娥五号是迄今中国研制最为复杂的航天器系统，并实现中国航天工程五项“首次”的创举，包括在月面采样、月面起飞与入轨、在月球轨道上无人交会对接、携带月球样品返回地球、建立中国月球样品的存储、分析和研究系统。

嫦娥五号带返地球的月球土壤，部份已于今年2月起，在内地国家博物馆展出，进行科普教育。国家航天局曾指，会依国际合作的公约和协定，与相关国家和世界科学家共享，另外会考虑参考美国及俄罗斯的做法，当作国礼送赠。至于会否向美国太空总署回赠样本，则要取决于美国政府态度。

